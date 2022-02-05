Восьмого февраля к Земле приблизится астероид 2007 UY1, он окажется на расстоянии чуть более пяти миллионов километров от планеты, что равняется примерно 14 дистанциям от Земли до Луны.

Как передает РИА Новости, об этом следует из данных НАСА.

Диаметр небесного тела может достигать 150 м. Это означает, что теоретически он может нанести серьезный ущерб планете в случае столкновения. Кроме того, 2007 UY1 относится к астероидам группы «Атон», то есть его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны.

Отметим, что 2007 UY1 был впервые обнаружен в 2007 году. Астероид не считается опасным. Согласно текущим расчетам, теоретическая вероятность того, что однажды он может столкнуться с Землей, крайне мала.