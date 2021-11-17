Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил об астероиде под названием 2016 JG12, летящем по направлению к Земле, передает РИА Новости.

По данным космического агентства, небесное тело пролетит рядом с нашей планетой 20 ноября на расстоянии 5,5 млн километров со скоростью 7,48 км в секунду.

2016 JG12 впервые обнаружили 3 мая 2016 года. Его диаметр составляет от 83 до 190 метров. Британский новостной портал Daily Star подсчитал, что он крупнее колеса обозрения Лондонский глаз.

На сайте NASA уточняется, что в последующие десятилетия астероид 2016 JG12 еще не раз будет пролетать мимо Земли, но не так близко, как в ноябре этого года.