К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса

По данным агентства, астероид имеет диаметр от 88 до 200 метров (высота пирамиды Хеопса — 147 метров). На минимальную дистанцию к Земле он подойдет в 13.04 по московскому времени. Ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны. Таким образом, астероид не представляет опасности.