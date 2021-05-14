К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса

Крупный астероид 2015 KJ19, размерами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, 14 мая приблизится к Земле, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
По данным агентства, астероид имеет диаметр от 88 до 200 метров (высота пирамиды Хеопса — 147 метров). На минимальную дистанцию к Земле он подойдет в 13.04 по московскому времени. Ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны. Таким образом, астероид не представляет опасности.
Период обращения астероида вокруг Солнца превышает 1094 земных суток.