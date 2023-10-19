Горячая фаза палестино-израильского конфликта набирает обороты, и соответственно — чем дальше, тем больше жертв среди мирного населения. Вчера был нанесен удар по больнице в Газе, в результате чего погибло около 800 человек. На этом фоне Россия, ОЭА и Китай запросили экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Газе.

С другой стороны, президент США Джо Байден совершил визит в Израиль и выделяет новую военную помощь, а Иран и «Хезболла» продолжают свои угрозы. Все политические и геополитические силы понимают, что ситуация может выйти из-под контроля, что может привести к непрогнозируемым последствиям.

Масло в огонь также подливает и все международное сообщество, которое однобоко поддерживает действия Израиля против мирного населения, и оказывает ему военную помощь, что не остается незамеченным в мусульманском мире. Даже, вроде бы, проамериканская Саудовская Аравия, принимая госсекретаря США, унизила его, заставив прождать всю ночь встречи с кронпринцем Мухаммедом бин Салманом. Что говорит о том, что американские угрозы не то, что надоели, но уже никому и не интересны.

Другой вопрос, что все прекрасно понимают — сделать с Израилем никто ничего не сможет, но это не означает, что Запад не понимает, что тот же «Хезболла», Иран, в целом — региональные силы могут вывести хрупкий баланс на Ближнем Востоке полностью из-под контроля.

«Стоит признать, что стороны сделали все, чтобы нивелировать роль посредников в последние десять лет и сделать политическое урегулирование невозможным. Но это не значит, что устремления для политического решения не имеют смысла», — сказал в беседе с # политолог Григорий Лукьянов.

По его словам, сейчас ситуация откатилась назад и надо заниматься подготовкой новой базы для политического урегулирования на Ближнем Востоке, однако это будет не скоро.

«К сожалению, те механизмы, которые существовали ранее, сформировались во второй половине 20-го века, которые позволили избежать серии войн, сегодня больше не работают», — говорит аналитик.

Эксперт отмечает, что посреднические усилия предпринимаются со стороны многих государств региона, и такие страны, как Иордания, Катар, Египет, предпринимают попытки сохранить переговоры и обеспечить решение гуманитарных задач для помощи населению, а иностранным гражданам — выход.

«Обеспечить каналы там, где они были уничтожены фактически действиями сторон в последние дни. Египет, Иордания, Катар, Саудовская Аравия — это страны, которые страдают от этого конфликта. Происходящее там вызывает волнения среди народа, но, с другой стороны, все это беспокоит их с точки зрения экономического состояния региона. Поэтому они будут предпринимать все усилия для замораживания конфликта», — считает эксперт, говоря о ситуации.

По его словам, в нынешних условиях шансы приостановки боевых действий невелики.

«Накал страстей крайне высок и увеличивающееся количество жертв укрепляет волю руководства сторон к продолжению боевых действий. Все это надо рассматривать при неспособности США как-то выступить посредником в урегулировании конфликта. Разрушив ряд переговорных форматов, Вашингтон загнал себя в угол в данном вопросе. Они сделали слишком много для завоевания доверия Израиля и слишком мало для завоевания доверия Палестины. Это сделало их стороной конфликта и лишь говорит о том, что США перестали быть уважаемым посредником. Последнее заявление Байдена же лишь подтверждает позицию США в данном вопросе», — резюмировал он.