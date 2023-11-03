Закрытое акционерное общество (ЗАО) «AzerGold» отчеканило золотую монету посвященную 600-летию со дня рождения Узун Хасана — правителя средневекового азербайджанского государства Аггоюнлу, занимающего особое место в средневековой истории Азербайджана.

Как сообщили в компании, монеты были представлены на выставке «Узун Хасан — правитель государства Аггоюнлу», организованной в Центре Гейдара Алиева.

Золотые монеты весят 20 грамм (999,9 пробы), на которых арабской вязью и латиницей написаны имя правителя Аггоюнлу и цифра 600.

Новая золотая монета представлена ​​покупателям в Центре продаж и обмена ЗАО «AzerGold» по адресу: проспект Бюльбюля, 3 в Баку. Монеты также можно приобрести через платформу онлайн-продаж (www.azergold.gift).

Государство Аггоюнлу достигло могущества во второй половине XV века при правлении Узун Хасана, когда в его состав входили территории современной Ирана, восточной Турции и Южного Кавказа. (Turan)