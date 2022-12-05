Эльчин Асадов: Кино управляет сознанием людей, объясняя им сущность процессов, происходящих в мире

В 2022 году фильм «Крёстный отец» отметил свой 50 — летний юбилей, что ещё раз подтверждает всемирное признание, востребованность и всеобщую любовь к этой картине.

Когда кинематограф стал звуковым, по-особому сложилась и судьба слова на экране. Хотя во многих фильмах часто жалуются, что в них много болтовни, беда даже не в том, что разговоров много, беда в том, что разговоры эти безлики и неинформативны. Литература (сценарий) различается по признаку неповторимого умения выбрать из всего языка единственно нужное слово и поставить его на первое место. В «Крёстном отце» есть некая лаконичность, сдержанность и драматургически словесная недосказанность в диалогах, что и делает картину полноценной, весомой и достоверной.

Гениальность фильма, как и хорошей книги, заключается не только в сюжете и в персонажах, а с прочтения с любой страницы или с просмотра любого эпизода, и если визуальность вызывает всплеск эмоций, интерес, зрительский азарт, сопереживание и вовлеченность, это и есть настоящий шедевр!

Фундаментальность трилогии фильма «Крёстный отец» не вызывает никакого сомнения, если учитывать множество рецензий, комментариев, профессиональных и любительских отзывов о картине, которые будоражат умы широкой аудитории зрителей по сей день. Охват фильма настолько масштабен, что включает актуальность треволнений современной жизни и выживания в условиях джунглей, где «человек человеку – волк». Учитывая сказанное, для определённости, надо было бы обозначить + 16 и включить картину в кинематографическое пособие для синема-школ.

Картина Френсиса Форда Копполы «Крёстный отец» по роману Марио Пьюзо занимает в списке 10 лучших фильмов о мафии за всю историю кинематографа безоговорочное первое место и является неизменным фаворитом. Картина режиссёра не попала в число претендентов на «Оскар». Самая высокая награда — британская премия BAFTA – была присуждена фильму за костюмы и музыку Эннио Морриконе.

Сам Коппола планировал снять свой шедевр не в такой концепции: «Я привык думать, что фильм получился плохим». М.Пьюзо представлял свой замысел многим издателям, и только в девятом издательстве согласились на будущее произведение и дали аванс. Книга вышла в 1969 году и продержалась 67 недель в списке бестселлеров The New York Times.

Когда вице-президент Paramount Питер Барт предложил в качестве режиссёра Фрэнсиса Копполу, он считал, что у режиссёра как раз итальянские корни, а до этого Коппола пытался читать «Крёстного отца», но книга ему наскучила, и поэтому первым ответом его было «нет». Коппола решил, что это должен быть не фильм об организованной преступности, а семейная хроника.

«Крёстный отец» задал новый стандарт в кинематографе. Коппола с энтузиазмом снял первую часть трилогии «Крёстного отца» в 1972 году, фильм стал популярным и набрал своих фанатов.

В роли дона Вито Корлеоне руководство студии хотело видеть Лоуренса Оливье, Эрнеста Боргнайна, Ричарда Конте, Энтони Куина, но никак не Марлона Брандо. Но Коппола настоял на своём.

Аль Пачино (Майкл Корлеоне-младший и любимый сын дона Вито) тоже мог не появиться в «Крёстном отце». На роль Майкла предлагали Роберта Редфорда, Мартина Шина, Райана О,Нила и других. Коппола снова предлагал Аль Пачино и снова слышал отказ. Ему твердили, что этот коротышка не подходит. И опять повелительница-судьба помогла Копполе выдвинуть Аль Пачино на одну из главных ролей, с которой актёр безупречно справился, воплотив игрой на экране всё своё мастерство. Тем не менее, «Оскара» актёр не получил, статуэтку вручили Марлону Брандо и Роберту де Ниро, а Аль Пачино удостоился награды, спустя годы, за фильм «Запах женщины» (1992 г.)

У итальянцев, как и у многих наций, сильны понятия семьи и внутрисемейные отношения. «Cosa Nostra» (ит. Наше дело) – это семейный мафиозный бизнес, собравший вокруг себя членов семьи и большой круг родственников. Такой деловой подход не обошёл стороной и семью Корлеоне. У Копполы задействованы в семейной хронологии мафиозных передряг почти все члены семьи, за исключением сына Майкла — Тони (Френк Д, Амброссио) и его дочери Мэри (София Коппола). Майкл Корлеоне, герой Вьетнамской войны, не планировал связывать будущее с криминальным бизнесом своей семьи. Но после смерти Сантино, именно он строит империю власти семьи Корлеоне. Майкл Корлеоне – это образец семейного счастья и благополучия, хотя недопонятый супругой. Он в меру тихий, рассудительный, хладнокровный, не имеющий внебрачных связей муж. Он не изменяет жене, но не прощает как отступничество жены по отношению к себе, так и предательство Фредо уже по отношению не к себе, как может показаться, а измену по отношению к семье Корлеоне.

Ценности и значимость семьи настолько морально важны, что Майкл в своей вендетте идёт до победного конца. Его личные амбиции стоят ступенькой ниже самосохранения. И посему действует закон: «Si vis pacem, para bellum» (лат. «Хочешь мира, готовься к войне»). Вендетта обернулась и против самого Майкла, словно долго летящий бумеранг, возвращающийся к нему. Стреляют в него, а рикошетом погибает его любимая дочь Мэри. Здесь особо следует отметить актёрское мастерство Аль Пачино, с каким естественным надрывом он показывает свой беззвучный крик и боль (в сыгранной роли сказывается его талант театрального актёра), будто это картина норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка «Крик», созданная им в промежутке между 1893 и 1910 гг.

Коппола этим фильмом недвусмысленно показал, насколько значима роль театра в постановке кинокартины. Только один театральный трюк в эпизоде убийства братьев-близнецов из охраны Корлеоне обеспечивает фильму колорит, достоверность и увековечивает его. Во второй и третьей, финальной части фильма режиссёр великолепно использует тройной параллельный монтаж, что прибавляет киноленте динамику, драйв и заполненность.

При всей своей серьёзности, рассудительности и противоречивости, будучи уже не таким молодым, Майкл поражает превосходным чувством юмора, высказываясь после оперы, исполняемого его сыном на сцене, — «Теперь вспоминать будут голос, услышав фамилию Корлеоне».

Парадоксально, но теперь вспоминать будут имя Фрэнсиса Форда Копполы, услышав про фильм «Крёстный отец».

Копполе — реалисту сила кинематографа и его подлинное предназначение открылись как раз в обратном – в способности отделить существенное от второстепенного, художественно организовывать видимую жизнь во имя наиболее полного и углублённого её раскрытия.

Кино управляет сознанием людей, объясняя им сущность процессов, происходящих в мире. Но кинематограф может ввести в заблуждение зрителя, уводя от размышлений над проблемами современной жизни. Создатели произведений искусства в ответе за то, какое духовное наследство получит подрастающее молодое поколение, поэтому цель любого честного художника – дать верный и правильный ориентир.

Картина «Крёстный отец» затягивает от начала до конца, где отсутствует пустота и брешь, позволяя зрителю участвовать в экранной плоскости просмотренного, и вжиться в него, как одному из членов криминального, но не бессмертного мира.

Специально для Зеркало

Эльчин Асадов, писатель, режиссёр