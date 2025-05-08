Страна – участник Второй мировой войны (1939-1945 гг.), которая пролила кровь более 20 миллионов своих граждан в освободительной Великой Отечественной (ВОВ — 1941-1045 гг.) в борьбе с немецким фашизмом, сама со всей своей мощью напала на меньшую в разы как по размеру, так и по ресурсам соседнюю страну с той же целью, что и гитлеровцы — ее оккупации. И уже белее трех лет ведет полномасштабную агрессивную, колониальную, кровопролитную войну против Украины.

Положив на ее полях и в лесах сотни тысяч своих солдат, убив меньше или больше сотни тысяч украинцев, уничтожая ее гражданскую инфраструктуру.

Не укладывается в логику — как народ, сам на протяжении почти четырех лет ВОВ испытавший все тяжести и лишения, горе и страдания той войны, даже спустя 80 лет после ее окончания все еще празднующий освобождение от немецкой оккупации и победу над фашизмом, может с такой ненавистью создавать образ «врага» в лице собратьев по этнической принадлежности и по вере, в абсолютном своем большинстве поддерживать агрессию против другой страны лишь потому, что они захотели жить по другому, в свободной и демократической стране, не преклонили колени и отказались раболепствовать перед самопровозглашенным «старшим братом».

И, вообще, почему завершившаяся 80 лет назад война, так тесно вплетается в повседневную жизнь россиян? А не является просто историческим фактом, предметом изучения и да, гордости за победу над фашизмом в союзе со всеми народами страны советов и мира, несмотря на различные политические формации в их странах?

Почему не эта солидарность становится истинной гордостью россиян, а возводится в фетиш «главная и незаменимая» роль СССР, причем без учета роли в этой войне других республик.

Разве не граничащие с Европой Украина наряду с Беларусью приняли на себя первый массированный удар Германии, не на них летели авиабомбы, не украинцы и белорусы оказались на передовой, не их пускали под пулеметную и автоматную очередь, не они ложились под танки?

Разве не Баку нес на себе основную тяжесть обеспечения фронта – самолетов и танков бензином, не получив до сих пор звания города-героя? Разве не граждане республик Южного Кавказа и Средней Азии пустили в свои маленькие квартирки эвакуированных россиян и делились с ними последним куском хлеба, мыла, теплом и уютом?

Почему Маргоша Симоньян, кричащая до разрыва связок о главенствующей роли только СССР в той войне, естественно, при этом признавая право на победу России, отвергая значение американского лэнд-лиза и невозможности победы без открытия второго фронта союзников, игнорирует потери других союзных республик? А ведь не РСФСР, судя по статистическим данным о переписи населения на начало войны, является в процентном соотношении к численности населения абсолютным лидером людских потерь СССР в Великой Отечественной войне.

Так, РСФСР с населением 109,4 млн положила на алтарь этой войны жизни 14 млн своих жителей (12%), самые большие людские потери же понесли Беларусь (население 5,5 млн, потери 2,3 млн — 41,8%) и Украина (население 31 млн, потери 7 млн — 22,5%). Остальные республики же потеряли от 8 до 10 % своих граждан.

Но почему-то ни в Украине, ни даже в Беларуси, которая все равно что губерния России, боль этой войны и победа в ней не становятся идеологическим инструментом и частью государственной пропаганды, направленной на оправдание права «победителя» в той войне на силовое изменение миропорядка по праву переписанной истории. Права на вмешательство в современную геополитику.

Все другие страны – участники той войны давно перевернули страницу, помнят своих героев, отдают им дань уважения, живут настоящим и строят социально обеспеченное будущее своим гражданам. По мере возможности – безопасное, с хорошими дорогами, без «дураков», с санузлами и даже джакузи в квартире. Но для россиян, как показала война против Украины, все это еще несбыточная мечта, более того – «чудо-чудное», фантастика, судя по тому, как российские оккупанты из глубинки диву давались, лицезрея все эти номинальные удобства жизни современного человека.

Однако, российская власть, чтобы выкорчевать из сознания своих граждан даже мысли о праве на человеческую жизнь и из опасений зародить в них сомнения относительно неизвестно где исчезающих богатств страны, выход нашла в создании образа внешнего врага в лице Запада и героизации прошлого.

И искажение истории Второй мировой войны, использование «Великой Отечественной войны» для пропагандистских манипуляций над собственным народом, подмена понятий служат легитимизации собственной власти и могущества.

В условиях идеологического вакуума 1990-х годов, утраты статуса сверхдержавы и превращения в сырьевой придаток Запада, сохранение памяти о далекой победе стало единственной основой национальной идентичности. Война стала использоваться как символ единства, героизма, морального превосходства, непобедимости.

Особенно в условиях невозможности победить Украину и несокрушимую ничем волю украинцев к свободе. В начавшейся как трехдневная спецоперация по захвату Украины и установлении там лояльной к себе власти войне Россия потерпела тотальное и сокрушительное поражение.

Ее более чем стотысячная армия не смогла дойти до Киева ни «за три дня», ни за три года и три месяца, украинцы в одиночку, даже без танков, ракет, снарядов и прочего вооружения, быстро развеяли миф о «второй армии мира», уничтожив профессиональную армию россиян, да так, что теперь в ней воюют в основном заключенные, мобилизованные, северо-корейцы и контрактники.

Не имея своего флота, украинцы уничтожили прославленный Черноморский флот РФ, смогли мобилизовать в начале вторжения сомневающийся в способности украинцев к сопротивлению мощи России Запад, добиться консолидации США и Европы для оказания им военной помощи и финансовой поддержки.

И что же осталось российской власти, как надеяться на помощь Дональда Трампа для вынуждения Украины отдать хотя бы четыре региона и признать Крым российским? Хотя войну Путин начинал с планами вытеснить НАТО из Восточной Европы.

Ну и основная скрепа для сплочения народа вокруг не способной победить Украину власти – миф о победе в Великой Отечественной войне как инструмент политической мобилизации и символ национального достоинства.

Попытка разрушить послевоенный миропорядок, начав войну с Украиной, Путину не удалась. Но отказываться от намерений нового передела мира он все еще не собирается, прибегая к гибридным войнам и помощи своих прокси – ХАМАС, Хезболлы, хуситов, разжигая новые очаги противостояния.

И, к сожалению, новая американская власть, отказавшись от лидерства свободного мира и перестав быть «мировым жандармом», вопреки международному праву идущая на компромисс с агрессором, своим бездействием ставит под угрозу мировую стабильность и разрушает систему безопасности, построенную после 1945 года.

Молчит и ООН, призванная поддерживать и обеспечивать мир и безопасность. Иначе, зачем она создавалась? Но, не исключая агрессора из своего состава и продолжая сохранять за ним место члена в Совете Безопасности, ООН уже продемонстрировала свою неэффективность и беззубость, потеряла окончательно свой авторитет.

Так что, «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». На ООН рассчитывать было бы верхом наивности, ее резолюции силы не имеют. Азербайджан это понял после 30 лет оккупации.

Но Украина воюет с несоразмерно большей с ней страной, да еще обладающей большими богатствами и возможностями. Поэтому в этой ситуации, как и в двух предыдущих мировых войнах, а войну России против Украины тоже можно рассматривать как предвестник мировой войны, необходима консолидация западных стран с созданием коалиции для противодействия агрессии.

Европейцы готовы, дело за Траппом. Но Америка всегда запаздывала с принятием решения, подключаясь к союзам только спустя три года после начала войны. Смогут ли европейские лидеры и его соратники по Республиканской партии переубедить его от соглашательской позиции в отношении Путина, станет ясно в ближайшее время. Он уже и сам понял, что российский лидер, как выразился сам Трамп, «водит его за нос». Вот и яростный противник помощи Украине вице-президент Джей-ди-Вэнс заявил, что Россия просит «слишком многого».