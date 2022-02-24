В связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида на канале “Youtube” размещен клип произведения “Remember”, сообщает #.

Клип, созданный при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и по инициативе проживающего в Лондоне композитора, руководителя “EMC Production” Эмина Меджнунбейли, посвящен светлой памяти жертв Ходжалы. Музыку написал Эмин Меджнунбейли, а слова – Лейла Бегим, проживающая в Чехии.

Произведение в сопровождении гитары (Эрдем Гонендж) исполнил Эмин Меджнунбейли. Режиссер музыкального видео – Габиб Джебраилов.