В 2023 году в Турции будет создано 404 парковых комплекса Сад нации, из них 43 — в Стамбуле. Об этом в пятницу заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Сада нации в районе Стамбула Умрание, сообщает Анадолу.

По его словам, 111 Садов нации уже открыты, остальные либо находятся на стадии проектирования, либо уже строятся. При этом 13 из уже построенных парковых ансамблей действуют непосредственно в турецком мегаполисе.

Эрдоган пообещал, что городские парки общей площадью 66 млн кв. м будут действовать в каждой из 81 провинции страны.

Турецкий лидер сообщил, что особо грандиозный парковый комплекс планируется открыть к столетию Республики в 2023 году в районе аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле.

«Сад нации в районе аэропорта имени Ататюрка станет лучшим среди сотен парков Турции», — заверил Эрдоган.

Глава турецкого государства отметил, что курс на дальнейшее развитие и благоустройство страны будет продолжен.

«На фоне сохраняющегося кризиса в мире Турция продолжает активное развитие, что вызывает нескрываемое удивление за рубежом», — сказал турецкий лидер.

Президент отметил, что развитие Турции беспокоит ряд кругов и «пятую колонну» внутри страны.

В ответ на рост мощи Турции противники страны используют различные рычаги давления на Анкару, в том числе террористические организации, констатировал Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что власти Турции за последние годы предотвратили многочисленные попытки нанесения ущерба имиджу страны.