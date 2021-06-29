Производитель электронных сигарет Juul заплатит $40 млн штату Северная Каролина из-за иска, в котором власти обвинили компанию в рекламе своих товаров среди подростков. Об этом в понедельник со ссылкой на утвержденное судом мировое соглашение сообщила телекомпания CNN.

«Компания согласилась выплатить Северной Каролине $40 млн. Эти средства пойдут на финансирование программ, направленных на борьбу с использованием электронных сигарет среди детей», — сказал генеральный прокурор штата Джош Стейн. Juul должна отказаться от всех маркетинговых стратегий и материалов, направленных на несовершеннолетнюю аудиторию, добавил он.

Как отмечает телекомпания, производителю электронных сигарет будет запрещено сотрудничество с блогерами, проведение рекламных акций рядом со школами, спонсирование различных культурных и спортивных мероприятий. Как указал генпрокурор, существенным ограничениям подвергнется реклама в социальных сетях. Без согласования с профильными органами Juul не сможет реализовывать товары с различными вкусовыми ароматизаторами.