Йозеф Блаттер: «США могут провести ЧМ-2022 вместо Катара»

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер предложил перенести чемпионат мира 2022 года из Катара в другую страну.

«Может, в Германию? Нет, тогда будет два подряд турнира в Европе после чемпионата мира 2018 года в России.

Япония – хороший вариант, но я думаю о Соединенных Штатах. Они организуют чемпионат мира 2026 года вместе с Мексикой и Канадой, и у них уже есть опыт 1994 года», – сказал Блаттер.

Напомним, в августе 2018 года Блаттер заявил, что Катар получил право на проведение турнира мошенническим путем.

О том, что чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, было объявлено в 2010 году. Тогда Блаттер еще возглавлял ФИФА. (sports.ru)