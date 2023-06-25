В Sea Breeze Resort отгремел концерт Jony (Джахида Гусейнли), одного из самых популярных азербайджанцев на российской сцене. В этом году артист был неоднократно признан лучшим певцом России.

Бакинский концерт Jony прошел с небывалым аншлагом в рамках летнего сезона SEA BREEZE Summer LIVE, организатором которых выступает Zhara Events, сообщает #.

Это новый концертный формат, представляющий собой череду live-выступлений популярных артистов, которые пройдут на территории курорта на протяжении всего лета.

Певец тепло поприветствовал публику, признавшись, что у него наворачиваются слезы, когда он выступает в родном Азербайджане.

«Очень рад всех видеть и благодарю за любовь и поддержку всех моих слушателей. Не представляю ни дня без музыки и рад, что у меня есть возможность делиться своими песнями с вами», — сказал Jony и принялся дарить публике хит за хитом.

Баку принимает Jony грандиозно. С ним поют все песни, к нему тянет руки переполненная фан-зона, а партер весь вечер светит огоньками своих телефонов. Картина, безусловно, завораживающая, но более солидные и взрослые фанаты певца порой негодуют, что эмоциональная молодежь не позволяет наслаждаться музыкой артиста из-за того, что не каждый может усидеть на своем стуле.

Да что там усидеть. Jony, по признанию его фанатов, способен лечить душу и сердце. Артист, говоря об этом, не скрывает, что испытывает невероятное счастье:

«Выступать на сцене было моей мечтой детства, к которой я шел не один год, начиная с исполнения песен для родных и близких, записей кавер-версий, ставших популярными в социальных сетях, а затем и авторских композиций. Я учился на факультете международного бизнеса в Государственном университете управления, где познакомился и подружился со всеми ребятами, которые занимались музыкой – мы репетировали допоздна, и родители удивлялись, когда я возвращался домой после десяти часов вечера. Как-то у нас в институте прошла встреча с МОТ’ом, рассказавшим свою историю успеха студентам – после встречи с ним я дал себе слово, что когда-то спою с этим артистом дуэтом. И спустя годы МОТ позвонил мне и предложил коллаборацию – в итоге мы записали песню «Лилии».

Певец любит рассказывать такие подробности на своих концертах. И часто повторяет — «Всегда следуйте за мечтой, никого не слушайте, разве что свое сердце».

Одна из поклонниц во время концерта в Баку подарила певцу плакат с надписью «Спасибо, что зашил дыру в наших сердцах».

Приятным сюрпризом вечера стал выход на сцену народного артиста Азербайджана EMINa, который исполнил с Jony дуэт «Камин».

Публика была в восторге!

Еще одним сюрпризом стало появление на сцене дяди Jony — певца Шахгусейна Гусейнова, который был популярен в 80-х годах. Как и в прошлый раз, родственники исполнили на сцене песню Sən şamsan əgər.

Завершился вечер главным хитом Jony — песней «Комета».

Напомним, что 8 июля в рамках SEA BREEZE Summer LIVE выступят HammAli & Navai, а 22 июля долгожданный концерт даст EMIN.