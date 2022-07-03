В живописном элитном поселке на каспийском побережье Sea Breeze Resort состоялся концерт нашего соотечественника, популярного российского певца Jony, сообщает #.

Jony, он же Джахид Гусейнли родился и вырос в Баку, но за мечтой отправился в Москву. К 26 годам ему удалось реализовать эту мечту наилучшим образом: певца обожают в каждом уголке СНГ, его концерты — это стопроцентные аншлаги, а каждая песня превращается в безоговорочный хит.

Концерт Jony в Нардаране состоялся в рамках летнего сезона SEA BREEZE Summer LIVE, который, напомним, был открыт незабываемым концертом EMINа.

Впереди — выступление еще одной российской звезды — Zivert — 16 июля, и турецкого романтика Кенана Догулу — 27 июля.

На концерт Jony, как и предыдущий концерт EMINa были распроданы все билеты, включая VIP сектор и фан-зону.

«Сегодня — особенный концерт, на Родине! Пришли все мои родственники. Салам, Баку, Салам Sea Breeze», — поприветствовал артист публику.

Фанаты поддержали своего кумира по полной программе — все песни наизусть, нескончаемые возгласы, аплодисменты, танцы и руки вверх.

«Love your Voice», «Ты пари», «Мир сошел с ума», «Давай на ты», «Комета», «Титры», «Без тебя я не я» — на концерте прозвучали, пожалуй все самые любимые фанатами треки, включая пронзительный дуэт с EMINом «Камин», который Jony исполнил сольно.

Поблагодарив EMINA за всяческую поддержку, Jony отправил народному артисту виртуальный привет, записав видео прямо со сцены:

«Эмин, я хочу тебе сказать большое спасибо за то, что ты всегда рядом, за твое большое сердце! Ты мне как брат!».

Jony — завидный холостяк, сотни девушек пытаются обратить его внимание на себя и заполучить его сердце. Но, похоже, певец не особо торопится связать себя узами брака. А может просто не нашел еще ту самую, единственную и неповторимую, продолжая разрывать девичьи сердца песней «Звезда», которая посвящена расставанию с экс-избранницей.

В Интернете эта история представлена во всех подробностях, а мораль ее стара как мир:

«Мир принадлежит мужчинам, но без женщин они ничего не стоят!».

Представляя своих музыкантов, Jony не скупился на комплименты и признания, сообщив к примеру, что барабанщик у него — всем «барабанщикам барабанщик»: за концерт ломает 15 палок!

«Каждый из нас ищет отдушину в творчестве. Я хочу верить, что мое творчество поможет кому-то исцелить свою душу и найти ответы на терзающие вопросы», — Jony просит не искать в его творчестве жанры, и почти 4 миллиона фолловеров в соцсети Instagram поверили в его музыку…