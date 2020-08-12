Известный азербайджанский актер запел, но бросать театр не собирается

Актер Азербайджанского государственного академического русского драмтеатра Ярослав Трифонов неожиданно для всех предстал в амплуа певца. Актер представил свой кавер на известный ностальгический хит «Не могу без Баку» автора Алика Гасанова.

Это уже второе обращение артистов русского драмтеатра к данной композиции: несколько лет назад свою версию представил актер Эльдар Багирбеков.

В интервью # Я.Трифонов рассказал, что идея записать песню и снять на нее клип появилась спонтанно, но не случайно:

«Мне захотелось подарить людям улыбку, тепло и надежду: именно с этими чувствами у меня ассоциируется наш родной Баку. Хотелось, чтобы люди вспомнили эту замечательную песню, увидели красивые кадры нашего солнечного города, а те, кто покинул Родину – прониклись душевными воспоминаниями», — сказал актер.

Клип снял начинающий режиссер Эмиль Гусейнов, работающий в театре в одном их технических цехов. Трифонов признался, что видео снималось в период жесткого карантина, когда выход из дома для большинства граждан был возможен с помощью смс-разрешений:

«Ежедневно снимали в одной из локаций, порой приходилось все делать в спешке, чтобы уложиться в лимит разрешенного времени. Творчество – творчеством, но социальная ответственность в приоритете», — говорит Я.Трифонов.

Поклонники актера оценили клип и манеру исполнения в многочисленных комментариях в соцсети, где актер презентовал свой новый проект.

«Невероятный талант! Ждем продолжения и новых песен», — написала одна из подписчиц актера.

На вопрос # может ли он решиться на смену профессии, актер ответил:

«Певцом точно никогда не стану! Считаю, что певцами не становятся, ими рождаются. Аналогично с актерами, художниками… Научиться, конечно, можно, но все же это – призвание. С нетерпением жду открытия нашего родного любимого театра. Очень хочется поскорей снова выйти на сцену, играть для любимой публики».

Трифонов также отметил, что пандемия «заморозила» большое количество кино проектов, в которых он также должен был участвовать.

И все же, останавливаться на одной песне актер не собирается:

«Друзья буквально требуют продолжения. Думаю, какую песню записать следующей», — отмечает он.

Трифонов также сообщил, что в ближайшее время представит своей онлайн аудитории новый театральный монолог.