Истребители F-16 ВВС Израиля нанесли удар восемью крылатыми ракетами в районе аэропорта Дамаска, поврежден склад, погиб человек. РИА Новости сообщает, что об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«…Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства над Голанскими высотами нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в районе международного аэропорта города Дамаск», – сказал Кулить, добавив, что силы ПВО Сирии уничтожили семь из восьми ракет, выпущенных истребителями Израиля.