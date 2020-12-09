Израильская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов на Голанах

Израильские полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрации жителей на Голанских высотах. Как передал в среду телеканал Al Mayadeen, среди участников акции протеста есть несколько пострадавших.

По его информации, вожди местной общины горцев-друзов ранее призвали население поселков Мадждаль-Шамс, Сахита, Бакаата и Масаада провести митинг протеста против намерений израильских оккупационных властей установить на их территории ветряные электростанции.

«Установка ветрогенераторов приведет к конфискации принадлежащих друзам земельных угодий и лишит их средств к существованию», — утверждалось в воззвании шейхов.

Израильские военные перекрыли все дороги, идущие в этот пограничный район Голанских высот. Участники акции отступили вглубь поселков.