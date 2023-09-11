Тысячи противников судебной реформы в Израиле, проводимой правительством страны во главе с Биньямином Нетаньяху, провели массовую акцию протеста в Иерусалиме, передает 13-й канал израильского телевидения.

По его информации, участие в ней приняли порядка 27 тыс. человек. Акция проходила возле здания Верховного суда Израиля в Иерусалиме. Демонстранты скандировали лозунги в поддержку демократии и требовали отмены судебной реформы.

Традиционно израильская оппозиция устраивает свои массовые акции протеста против судебной реформы по субботам, и крупнейшие демонстрации проводятся в оппозиционно настроенном Тель-Авиве, регулярно собирая по 100 тыс. участников. В Иерусалиме, где преобладают консервативные настроения, антиправительственные митинги, как правило, не имеют большой популярности.