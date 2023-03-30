Израиль завершил на текущей неделе «исторические» военно-морские учения, которые он проводил совместно с пятью другими странами. Об этом пишет газета Jerusalem Post, ссылаясь на командующего эскадрильи 32 ВМС США Стивена Гордона.

По его словам, учения, в которых поучаствовали США, Франция, Италия, Греция и Кипр, шли три недели. Коммандер Гордон назвал эти учения «одними из наиболее масштабных». Во время маневров союзные силы прошли через «все Средиземное море и вдоль различных береговых точек Израиля».

Также военный отметил, что по своей значимости прошедшее мероприятие стало «историческим», поскольку в его рамках, с учетом участия других государств, были впервые использованы корабли нового поколения Sa’ar 6. Кроме того, в учениях приняли участие и другие виды надводных кораблей (в том числе и Sa’ar 5), подводные лодки, а также авиация.

Как сообщает издание, в ходе учений отрабатывались маневры и операции против подлодок, надводных кораблей и самолетов, а также маневры по защите стратегических объектов и «осмотру подозрительных кораблей». Под последними, как указывает JP, подразумевались судна контрабандистов и террористических группировок. Помимо этого, учения включали отработку маневров по защите израильских платформ природного газа.

Гордон также заявил, что прошедшие учения учитывали все угрозы, с которыми ВМС Израиля потенциально могли бы столкнуться.

Еще он назвал учения «весьма успешными». Коммандер добавил, что силы стран, участвовавших в данном мероприятии, способны «защититься от любой угрозы».