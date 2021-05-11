Израиль закрыл доступ в сектор Газа для иностранных журналистов

Израильские военные закрыли с 11 мая возможность въезда в сектор Газа для иностранных журналистов, сообщило Управление пограничных переходов при Министерстве обороны Израиля.

«Проход журналистов через КПП «Эрез» (единственный пассажирский КПП в северной части сектора Газа) до дальнейшего уведомления запрещен. Доводим до вашего сведения, что журналисты не смогут пройти через КПП «Эрез» до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении управления Минобороны, распространенном израильской правительственной пресс-службой.(ТАСС)