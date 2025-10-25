Израиль позволил группе египтян въехать в сектор Газа для поиска оставшихся там тел заложников. Об этом на «Кан 11» сообщили журналисты Итай Блюменталь Рои Кейс и Гили Коэн.

До этого в Иерусалиме отказывались допускать на территорию анклава иностранных граждан, считая, что ХАМАС должен найти и передать тела без посторонней помощи. Египтяне уже приступили к поискам.

Источники авторов статьи, знакомые с ситуацией, сообщают, что Вашингтон в настоящее время блокирует любые попытки Израиля наказать ХАМАС за задержку с возвращением тел. Хотя уже третий день подряд выдачи останков не было.

В самом Израиле за этим следят высшие руководители США. После визита вице-президента, а также советников Трампа — Стива Виткоффа и Джареда Кушнера — в страну прибыл госсекретарь Марко Рубио. А в воскресенье его сменит Морган Ортагус, заместителя спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку.

Один из американских источников заявил «Кан 11», что Израиль должен «прекратить делать глупости, которые могут поставить под угрозу соглашение и возможность привести к региональному прорыву». Параллельно США усиливают нажим на посредников и непосредственно на ХАМАС, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки.

В израильской разведке убеждены: ХАМАС в состоянии вернуть как минимум десять из тринадцати тел, остающихся в Газе, даже без международного вмешательства. Эта информация передана руководителями АМАН вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.

Последний раз передача тела состоялась в ночь со вторника на среду. Тогда ХАМАС вернул останки двоих жителей кибуца Нир Оз: Арье Зальмановича и Тамира Адара. (israelinfo.co.il)