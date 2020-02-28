Израиль собирается вывести Иран из Сирии в ближайшее время

Израиль нацелен на то, чтобы в течение 12 месяцев вывести проиранские группировки из Сирии. Об этом министр обороны Израиля Нафтали Беннет сказал в интервью газете Jerusalem Post.

«Нет ничего, что требовало бы, чтобы Иран присутствовал в Сирии. У Ирана нет оснований для развертывания своих сил неподалеку от Израиля»,- отметил министр.

По словам главы израильского оборонного ведомства, он поставил цель в течение 12 месяцев положить конец присутствию Ирана в Сирии. «Израиль выведет Иран из Сирии в ближайшее время»,- отметил Беннет.

Министр привлек внимание к тому, что после его прихода на пост главы оборонного ведомства Израиля, поражаемые в Сирии объекты проиранских группировок, изменились.

«Если в прошлом больше наносилось ударов по конвоям, следующим из Ирака в Ливан через Сирию и Голанские высоты, то теперь удары наносятся совсем по иным объектам»,- отметил министр.

Представители властей Израиля утверждают, что Иран пытается обосноваться в Сирии, и часто заявляют, что не допустят этого.