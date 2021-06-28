Израиль с понедельника разрешил поставки топлива для единственной электростанции, расположенной в сектора Газа. Об этом сообщило Управление по координации действий израильского правительства на палестинских территориях, которое является подразделением министерства обороны.

«С понедельника транспортировка топлива для электростанции сектора Газа разрешена через КПП «Керем Шалом». Это решение обусловлено сохранением стабильной ситуации в области безопасности», — говорится в заявлении управления. Израильская государственная радиостанция Kan отмечает в понедельник, что поставки топлива для электростанции в Газе финансирует Катар.