Израиль объявил о закрытии въезда в страну для иностранцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что Израиль с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев и вводит обязательный карантин в специальных центрах для возвращающихся израильтян в связи с появлением нового типа коронавируса.

«Только что закончилось заседание правительственной комиссии по коронавирусу. Я принял решение вчера вечером, и сегодня мы его ввели в действие, о закрытии неба Государства Израиль. Иностранные граждане не смогут въехать в страну, кроме исключительных случаев — такие, как дипломаты. Израильтяне, которые возвращаются домой спустя 48 часов от этого момента, будут направлены на карантин в специальные центры. Если они вернутся в ближайшие 48 часов, они смогут проходить карантин дома», — распространила высказывания премьера его канцелярия.

Ранее в начале заседания комиссии по коронавирусу премьер заявил, что созвал его «с одной целью, и это — полностью закрыть небо», чтобы максимально сократить «вирусную массу, попадающую в Израиль». Он обратился к министрам с просьбой повторить меры, принятые в начале пандемии в марте 2020 года — «закрыть небо как можно быстрее», сообщила канцелярия премьера.(ТАСС)