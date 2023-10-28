Израиль раскритиковал ООН и принятую ей резолюцию, призывающую к «немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию» между израильскими войсками и боевиками ХАМАС в секторе Газа.

Резолюцию, которую предложила Иордания, поддержали 120 стран, в том числе Азербайджан. Против проголосовали 14 государств: Израиль, США, Австрия, Венгрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Парагвай и шесть стран Океании. Ещё 45 от выбора воздержались, несколько стран в голосовании участвовать не стали.

После голосования представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что ООН больше не обладает даже каплей легитимности, и обвинил организацию в стремлении обеспечить дальнейшие злодеяния. По его словам, с ХАМАС не может быть никаких переговоров и дискуссий, и Израиль не будет сидеть сложа руки, чтобы позволить группировке снова совершать зло.

Эрдан добавил, что все, кто заинтересован в прекращении насилия, должны призвать ХАМАС сложить оружие, сдаться и вернуть всех заложников. Группировка продолжает удерживать более двухсот человек, захваченных в день своего нападения на Израиль 7 октября.

Глава МИД Израиля Эли Коэн назвал резолюцию «позорной» и заявил, что «Израиль намерен уничтожить ХАМАС так же, как мир расправился с нацистами и ИГИЛ».

Резолюция не имеет юридической силы, однако это первый ответ ООН на военные действия после нападения ХАМАС на Израиль. Ранее Совет безопасности ООН четыре раза не смог достичь консенсуса по каким-либо действиям.