Израиль имеет давнюю историю противостояния с армянскими террористическими организациями

Последний месяц различные СМИ сообщают о том, что участились случаи антисемитских проявлений со стороны зарубежных армян, при этом на днях в Госдепе США прозвучало заявление, приводящее в пример всем Азербайджан как образец взаимной привязанности между тремя религиозными общинами — мусульманской, христианской и еврейской.

Любопытно, насколько обоснованны нынешние претензии армян к евреям и Израилю — они обвиняют их в «нацизме» и «поддержке» Азербайджана, который «устраивает второй геноцид армян». Часто эти обвинения базируются на том, что Азербайджан в ходе боевых действий применяет вооружения, закупленные у Израиля. Но это странно, ведь никто никому ничего не дарил, в конце концов. И армяне тоже могли параллельно делать такие же закупки в Израиле, как Азербайджан.

При этом гораздо больше вооружений Баку закупал у России. Почему же тогда именно Израиль выбран как объект для нападок армянской диаспоры? Ереван даже отозвал своего посла из Израиля в первые же дни нынешнего конфликта в Карабахе. Как можно все это охарактеризовать, и как могут сказаться эти неприятные моменты на отношениях Израиля и Армении в будущем?

По просьбе #, эти вопросы комментирует исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев) Игорь Семиволос:

— Начнем наверно с перспективы отношений между Арменией и Израилем. Достаточно напомнить, что посольство Армении в Израиле официально открыли только в сентябре 2020 года, хотя дипломатические отношения между двумя странами были установлены еще в 1992 году. То есть процесс настолько затянулся, что естественно вызывает массу вопросов.

В околоармянской аналитике, говоря об армяно-израильских, и шире армяно-еврейских отношениях, часто упоминают о древности этих народов и трагической схожести их судеб. Упоминают о перспективности культурных контактов и экономического взаимодействия. Между тем пока это, скорее всего, лишь благие намерения.

Есть три, по крайней мере, столпа израильской политики — еврейская диаспора, ее положение и состояние, экономические отношения, в том числе взаимовыгодная торговля, и политические отношения — в первую очередь вопросы безопасности. Рассмотрим их по порядку.

Армения — одна из немногих стран в мире, где, по мнению Тель-Авива, нет еврейской диаспоры. Я в полное отсутствие евреев в Армении не верю, но факт остается фактом, — их не рассматривают как существенный фактор в отношениях. Такое положение вещей, с одной стороны, снимает вопрос о политике, проводимой Ереваном в отношении своего еврейского населения, но и уменьшает интерес соответствующих израильских структур.

В Азербайджане, напротив, позиции местного еврейского сообщества достаточно сильны, и они хорошо вписаны в местные политические расклады. Это позволяет говорить о лоббистских усилиях как выходцев из Азербайджана в Израиле, так и выдающихся еврейских деятелей в этой южнокавказской республике, что немаловажно для формирования доверительных отношений.

Взаимовыгодное экономическое сотрудничество, объемы товарооборота, также однозначно говорят в пользу Азербайджана. Ставшее притчей во языцех военно-техническое сотрудничество между Израилем и Азербайджаном тому яркое подтверждение.

Кстати, армянская сторона высказывала намерения, особенно после событий 2016 года, наладить покупку израильских дронов-камикадзе, но впоследствии отказалась из-за их дороговизны. То есть рынок израильских вооружений был открыт для обеих стран, но воспользоваться шансом смог только Азербайджан, тогда как Армения предпочла российское вооружение.

И политический аспект. Тут я бы выделил два момента. Первый – внешнеполитическое позиционирование Армении. Эта страна формирует свою внешнюю политику исходя из следующих принципов – поддерживает инициативы Москвы и не поддерживает инициативы против Тегерана. Если в первом случае это привело к существенному охлаждению отношений с Украиной и Грузией, то во втором случае с Израилем. Второй – вопрос безопасности. Израиль имеет относительно давнюю историю противостояния с рядом армянских террористических организаций на Ближнем Востоке, которые солидаризируются с арабами и предоставляют свои возможности для ведения террористической войны против еврейского государства.

В результате, тесное сотрудничество израильских спецслужб с их коллегами в Турции и Азербайджане гарантировано. Ну и стоит упомянуть о возможностях, которые открываются для Израиля в Азербайджане, по противодействию своему главному региональному противнику Ирану.