ВВС Израиля и США начали проводить совместные учения, целью которых является «ядерная программа Ирана», сообщает Агентство Анадолу.

Официальный представитель израильской армии Авихай Адраи сообщил, что обе страны планируют отработать различные сценарии для предотвращения угроз в регионе.

По его словам, в учениях задействованы истребители и самолеты-заправщики.

Однако израильский представитель не представил подробной информации относительно «сценариев и угроз».

Ранее израильские СМИ сообщили, что в рамках совместных учений предполагается отработать полеты на большие расстояние, в том числе достигающие объекты в рамках ядерной программы Ирана. Учения будут проводится в небе над Израилем и Средиземным морем до 1 декабря.

США и Израиль уже неоднократно проводили совместные учения в последние месяцы.

Ранее начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил о «расширении совместной деятельности с Центральным командованием США для борьбы с региональными угрозами».

По его словам, «израильская армия продолжит прилагать все усилия против дислокации Ирана в регионе».

В сентябре в рамках пакета финансовой помощи Израилю администрация США подписала соглашение с Boeing на поставку Тель-Авиву четырех самолетов-заправщиков типа KC-46A.