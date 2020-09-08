Израиль и ОАЭ подпишут мирное соглашение 15 сентября в Вашингтоне

Представители Израиля и ОАЭ прибудут в Вашингтон для принятия участия в торжественной церемонии подписания соглашения о нормализации отношений. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, мероприятие состоится 15 сентября.

Согласно заявлению президента США Дональда Трампа, на церемонии подписания будут присутствовать наследный принц Абу-Даби, фактический правителя ОАЭ, Мухаммед бен Зейд, а также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее Израиль и ОАЭ при посредничестве президента США Дональда Трампа договорились о полной нормализации отношений и открытии аваисообщения. Позже израильская делегация посетила Эмираты с первым официальным визитом.