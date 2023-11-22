Руководитель политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что его движение и Израиль близки к достижению соглашения о перемирии в секторе Газа, сообщила газета Times of Israel. В заявлении Хании говорится, что ХАМАС дал свой ответ Катару и другим посредникам, однако не привел подробности.

Ранее The Washington Post писала, что Израиль, Соединенные Штаты и ХАМАС близки к тому, чтобы заключить соглашение, которое позволит освободить часть заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях.

Сделка предусматривала, что Израиль и ХАМАС заморозят все военные действия как минимум на пять дней. В это время 50 или более из примерно 240 заложников, захваченных группировкой во время нападения на Израиль 7 октября, будут освобождать группами каждые 24 часа.

Уже 22 ноября МИД Катара объявило о достижении соглашения о гуманитарной паузе в секторе Газа на четыре дня. Об этом пишет РИА Новости. Сообщается, что о времени начала гумпаузы заявят в течение следующих 24 часов. При этом по возможности она может продлиться и дольше четырех дней, отметили в МИД.

Израильское правительство одобрило план по возвращению из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырёх дней гуманитарной паузы. Об этом в среду, 22 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Израильское правительство намерено вернуть всех заложников домой. <…> Правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, в соответствии с которым по меньшей мере 50 похищенных — женщин и детей — будут освобождены за четыре дня, в течение которых в боевых действиях наступит затишье. Освобождение ещё 10 похищенных даст ещё один день затишья», — говорится в сообщении.

Как уточнили в канцелярии, после паузы операция израильских сил в Газе полностью возобновится.

Окончательное решение пока не объявлено, но вероятность заключения такого временного перемирия, как мы видим, очень высока. Интересно, однако, нет ли тут такой опасности для Израиля, что сей временной перерыв ХАМАС способен успешно использовать для перегруппировки своих сил, для накопления боевых ресурсов, чтобы и дальше вести эту войну?

Своими мыслями на сей счет поделились с # известные иностранные эксперты.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев) Игорь Семиволос:

— Исходя из информации, поступающей из разных источников, заключение соглашения об освобождении части заложников дело практически решенное. Это серьезный шаг в сторону деэскалации конфликта и перехода его в переговорный процесс.

Эти обстоятельства, очевидно, еще не свидетельствуют о том, что боевые действия в Газе будут полностью прекращены, скорее это сигнал, что давление на израильское правительство, как изнутри, так и извне начинает влиять на принятие тех или иных решений.

Многочисленные демонстрации родственников заложников в Тель-Авиве, ухудшение внешнеполитического климата – критика действий израильской власти не только со стороны его противников, но и сторонников, возросли.

Падение рейтинга президента Байдена среди представителей Демократической партии, традиционно более благосклонных к палестинцам, разворачивающаяся на наших глазах гуманитарная катастрофа с большим количеством погибших гражданских — женщин и детей, существенно сужает поле маневра для израильского правительства.

Добавьте к этому существенное обострение ситуации на северной границе, где «Хезболла» активизировала свои действия. Да, они еще не похожи на полномасштабный конфликт, скорее военные действия имеют беспокоящий характер, заставляющий Израиль держать в этом регионе большую военную группировку. Впрочем, угроза открытия второго фронта за последнюю неделю значительно возросла.

Становится понятным, что Израиль исчерпал или почти исчерпал отведенное время, когда его действия воспринимались как оправданные и легитимные. Конечно, в этой связи возникает вопрос ХАМАСа, ведь цель — уничтожение этой организации и ее военного потенциала остается в повестке дня. Сейчас на международном уровне существует практически консенсус, выраженный формулой трех «нет» – нет ХАМАСу у власти в Секторе Газа, нет оккупации Газы Израилем, и нет блокаде Газы в будущем. Возможно ли этого достичь? Ответа на этот вопрос, к сожалению, пока нет.

Сегодня мы видим несколько инициативных групп, работающих в направлении поиска выхода из сложившейся ситуации. Очевидно, что перемирие, которое наступит после заключения соглашения, будет способствовать этому.

Израильский политэксперт, публицист Авигдор Эскин (Иерусалим):

— Между Израилем и Катаром, представляющим Газу, достигнуты договоренности об освобождении пятидесяти израильских пленников взамен на четыре дня прекращения огня и освобождение из израильских тюрем двухсот пятидесяти террористов.

Речь не идет о перемирии. Это временная передышка с целью освобождения детей и женщин, взятых ХАМАСом в заложники.

Военная операция в Газе идет успешно, хоть и медленно. Командование армии делает все для того, чтобы как меньше наших солдат были задеты огнем вражеской стороны. Инфраструктура разбойников уже в значительной мере уничтожена. Но война продолжится до полной капитуляции злодеев.