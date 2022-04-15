Определены правила установки счетчиков электроэнергии во дворах, изменены правила установки счетчиков в квартирах.

Как сообщает АПА, в связи с этим Кабинет Министров внес соответствующие изменения в «Правила пользования электроэнергией».

До сегодняшнего дня счетчики электроэнергии в квартирах бытовых абонентов в жилых эксплуатируемых домах могли быть установлены в подъездах жилых домов или на лестничных площадках за счет энергоснабжающей организации. В новых жилых домах бытовые счетчики электроэнергии должны были быть установлены в подъездах жилых домов или на лестничных площадках. Этот расчет требовал, чтобы счетчики электроэнергии были установлены на электрощите без возможности постороннего вмешательства.

Согласно изменениям, расчетные электросчетчики, находящиеся в эксплуатации в жилых домах и хилых зданиях бытовых абонентов, должны быть сняты за счет средств энергоснабжающего предприятия и установлены на внешней стороне забора жилых домов (при отсутствии забора-на фасаде дома), у входа в квартиры жилых квартир или на лестничных площадках этих квартир. В новых жилых домах и жилых зданиях электросчетчики бытовых абонентов должны устанавливаться на внешней стороне забора жилых домов (при отсутствии забора -на фасаде дома), на подъездах к квартирам жилых домов или на лестничных площадках этих квартир на электрическом щите, исключающей возможность постороннего вмешательства.