Изменена структура Службы внешней разведки Азербайджана

Внесены изменения в структуру Службы внешней разведки Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.
Указом также утверждены изменения в «Предельную штатную численность военнослужащих Службы внешней разведки, содержащихся за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики, и сотрудников, принятых на работу в систему Службы внешней разведки Азербайджанской Республики» и «Перечень высших воинских званий в Службе внешней разведки Азербайджанской Республики».