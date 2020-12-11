Изменена структура Службы внешней разведки Азербайджана

Внесены изменения в структуру Службы внешней разведки Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Указом также утверждены изменения в «Предельную штатную численность военнослужащих Службы внешней разведки, содержащихся за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики, и сотрудников, принятых на работу в систему Службы внешней разведки Азербайджанской Республики» и «Перечень высших воинских званий в Службе внешней разведки Азербайджанской Республики».

| 2020-12-11T13:41:18+04:00 11 декабря 2020, 14:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss