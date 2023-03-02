Избранный президент Чехии Петр Павел, инаугурация которого состоится 9 марта, полагает, что странам НАТО нужно поставить Украине истребители, но по истечении как минимум полугода. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Zeit, выдержки из которого опубликованы в среду.

«В перспективе Украине следует поставить в том числе истребители», — отметил он. Если такое решение и будет принято, то уйдет на его реализацию полгода или больше, полагает Павел, «так как это требует подготовки специалистов, летного и наземного персонала».

Получив заверения западных стран в поставках танков, украинские власти начали требовать истребители. Пока Киеву этого добиться не удалось. (ТАСС)

