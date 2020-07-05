Избавиться от 102-й базы было бы рывком для Армении, но…

Пресс-служба Министерства обороны Армении прокомментировала циркулируемые в последние дни в местных СМИ сообщения о том, что власти страны добиваются вывода российской базы. «Согласно подходу министра обороны Армении, заявления и публикации на тему прекращения деятельности 102-й российской базы являются следствием дефицита морали и военно-политической незрелости», — отметила пресс-служба.

Заявления на тему подобных намерений правящей команды прозвучали из уст некоторых политических и общественных деятелей республики, и были опубликованы в социальных сетях и отдельных СМИ.

Тут уместно напомнить, что Армения и Россия в 2010 году продлили срок действия договора о размещении 102-й базы на территории соседней страны до 2044 года. База оснащена зенитными ракетными комплексами С-300 В, Бук-М1−2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными Ми-8МТ и ударными вертолетами Ми-24, сообщает EurAsia Daily.

Причем, ожидается, что боевой потенциал дислоцированной в армянском Гюмри базы удвоится после оснащения новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники. Об этом доложил 29 октября 2019 года прибывшему с инспекцией на зарубежный военный объект министру обороны РФ Сергею Шойгу командир 102-й базы полковник Николай Мартынюк. «Российская военная база в Армении — гарант стабильности на Кавказе, способный совместно с армией республики противостоять угрозам безопасности в регионе», — заявил Шойгу по итогам той инспекции.

Понятно, что с одной стороны звучащие в последние дни обвинения могут оказаться элементом политической борьбы, то есть, оппоненты хотят обвинить Пашиняна в желании избавиться от российской базы исходя из каких-то своих целей. Но любопытно, насколько это может быть близко к реальности? Ведь дыма без огня не бывает. Может ли быть заинтересован в этом Пашинян, который хочет развития отношений с Западом и не очень-то симпатизирует Москве? И как на такое желание Еревана способен отреагировать Кремль, если все подтвердится?

Известный азербайджанский политолог Расим Мусабеков в своем комментарии # был категоричен:

— Ни Пашинян, ни один сколько-нибудь ответственный армянский политик даже заикнуться о выводе 102-й российской военной базы не посмеет. Пашинян разглогольствовал об этом, когда был в оппозиции, а теперь он стелется перед Москвой. Армения не осмеливается даже отказаться от российских пограничников в Ереванском аэропорту.

В свою очередь директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев заявил нам следующее:

— Думаю, что заявление Министерства обороны Армении соответствует действительности. В Армении сейчас идет настоящая кампания травли со стороны оппозиции с целью подорвать власть Пашиняна. Это касается всех сфер и направлений. Естественно, что тема военная в стране, где есть горячий конфликт — одна из центральных для атаки со стороны бывших властей и их сторонников. Более того, стравить Пашиняна с Кремлем — вообще праздник, что и старается делать оппозиция уже не первый год. Хоть и безуспешно. Пашинян довольно серьезно проигрывает информационную войну, но народ все равно поддерживает именно его и ту политику, которую он олицетворяет.

По моему мнению, конечно, 102-я база является не гарантией безопасности Армении, но гарантией опасности, давления, манипуляций, как и многие другие инструменты Кремля в регионе. Давайте не забывать, что первый, кому выгоден Карабахский конфликт — Кремль. Там считают, что тлеющие и горячие конфликты — надежная гарантия сохранения влияния и рычагов давления. Для них это и гарантия того, что страны не будут слишком уж развиваться , не будут до конца независимыми и свободными, не будут демократическими. Сложно думать о демократии, когда само государственное устройство твоей страны под постоянной атакой. Будь-то кибер-, гибридная, экономическая, или военная атака. Избавиться от 102-й базы и прочих пагубных явлений — было бы рывком для Армении. Избавление от влияния Кремля, выход на осторожно отдаленно партнерские отношения с Москвой, избавление от их коррупции, продажности всего и вся, а главное — от конфликтов — задача всех стран региона, что дало бы каждой в отдельности процветание, а Южному Кавказу в целом — шанс стать единой весомой силой.