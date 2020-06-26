Из-за вспышки коронавируса в Техасе закрыли бары

Губернатор Техаса Грег Эбботт в пятницу распорядился закрыть все бары, которые получают 51% своей валовой выручки от алкоголя, за исключением продажи на вынос, и ограничил деловую активность в целом из-за роста новых случаев заражения коронавирусом в штате.

«Как я говорил с самого начала, если количество положительных тестов [на COVID-19] превысит 10% [от общего числа протестированных], власти штата Техас предпримут дальнейшие действия по ограничению распространения COVID-19», — говорится в приказе, изданном Эбботтом.

По данным агентства France Presse, рестораны могут оставаться открытыми, однако вместимость в них ограничена 50%. Собрания на открытом воздухе 100 и более человек нуждаются в получении одобрения местных органов власти.