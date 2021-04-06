Из-за военного сотрудничества с Россией США ввели санкции против Турции

США вводят санкции против турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором РФ, говорится в уведомлении в официальном издании властей США — Федеральном регистре.

Уведомление будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля, пишет РИА Новости.

Под санкции попали управление по оборонной индустрии SSB, а также четыре чиновника, которые в нем работают, включая главу ведомства Исмаила Демира.

Санкции введены по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). В тексте уведомления не упоминаются российские ЗРК С-400, за покупку которых США грозили Турции санкциями.

Для SSB санкции будут означать запрет на американский экспорт и кредиты более 10 миллионов долларов для этой организации. Четыре турецких госчиновника лишатся возможности въезда в США, их активы, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американцам запретят вести с ними какие-либо транзакции.