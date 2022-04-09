Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированный на 11 апреля 2022 года, отложен.

По сообщению пресс-службы президента Турции причиной переноса даты визита является ухудшение состояния короля Иордании Абдаллы II, информирует Агентство Анадолу.

Король Иордании Абдалла II завтра едет в Германию для медицинского обследования.

Об этом сообщила пресс служба короля.

Обследование короля пройдет в одной из частных клиник Франкфурта.

По предварительной информации король страдает от грыжи межпозвоночного диска, возможно потребуется хирургическое вмешательство.