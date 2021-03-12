Из-за снегопада закрыта дорога Баку-Шамахы

Начиная с прошлой ночи из-за сильного снегопада движение на дороге Баку-Шамахы-Евлах затруднено.

Как сообщает местное бюро АПА, в настоящее время на участке дороги Баку-Шамахы на территории Гобустанского района из-за метели и гололеда застряло большое количество автомобилей.

Снег полностью перекрыл проезжую часть дороги, движение автомобилей приостановлено. Сотрудники дорожно-патрульной службы Главного управления Государственной дорожной полиции во избежание несчастных случаев сегодня около 13:30 перекрыли дорогу и остановили движение транспортных средств на дороге Баку-Шамахы на территории села Нариманкенд Гобустанского района и города Шамахы.

На место привлечены техника и живая сила Дорожно-эксплуатационного управления, дорога посыпана смесью соли и песка. Однако из-за метели значительную часть магистрали очистить не представляется возможным, поэтому движение приостановлено.