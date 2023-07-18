Война или не война? Споры о том, как называть действия России в Украине, мешают договариваться по вопросам, даже вроде бы не связанным с этими событиями. Из-за разногласий представители стран «большой двадцатки», обсуждавшие финансовые и экономические темы, не смогли составить текст итогового коммюнике.

Совместного заявления по итогам двух дней переговоров сегодня не будет, рассказали Reuters чиновники Индии, которая сейчас председательствует в G20. Индия пытается сформировать консенсус по реформе международных финансовых институтов, сформулировать общие принципы отношения к криптовалютам и ускорить решение долговых вопросов стран, оказавшихся в тяжелом финансовом положении. Но российско-украинский конфликт бросает тень даже на эти дипломатические усилия.

Большинство западных стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию, требовали осудить Россию и войну в Украине, тогда как Россия и Китай выступали против, рассказал Reuters представитель индийского правительства. По его словам, ряд стран настаивали на том, чтобы назвать конфликт войной, тогда как Россия продолжает называть его «специальной военной операцией», и Индия не смогла составить проект коммюнике, приемлемый для всех стран.

Это уже третья встреча «двадцатки» по финансовым вопросам с тех пор, как председательство перешло к Индии в декабре 2022 г., и ни на одной из них страны не смогли принять совместное коммюнике.

В сентябре должен пройти саммит лидеров G20, и, готовясь к нем, представители Индии даже прибегли к двусторонним переговорам, пытаясь составить устраивающий всех текст, сообщал на днях Bloomberg. На международной арене Дели удается занимать нейтральную позицию: правительство не признало оккупацию украинских территорий, но и не осудило Россию на голосованиях в ООН. Индия также стала одним из главных выгодоприобретателей конфликта, начав скупать российскую нефть в больших объемах со скидкой.

Но на заседаниях «двадцатки» найти такую позицию не удается. Если сентябрьский саммит тоже завершится без коммюнике, это произойдет впервые с тех пор, как лидеры G20 стали регулярно собираться с момента кризиса 2008 г. (moscowtimes.ru)