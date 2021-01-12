Из-за открытки с фразой «Путин сделал это!» ФБР начала расследование

ФБР выясняет происхождение открытки, которую неизвестные прислали главе компании FireEye Кевину Мандиа, занимающейся расследованием массовой хакерской атаки на американские госучреждения и частные компании. В этой открытке есть такие фразы, как «Hey look Russians!» («Смотри, это русские!») и «Putin did it!» («Путин сделал это!»), передает Reuters.

По информации агентства, кроме карикатуры с фразами о русских и президенте России Владимире Путине, в открытке имеется логотип FireEye. Также в ней существует надпись, которая ставит под сомнение возможность связать кибератаку с российским правительством.

Как сообщается, американские официальные лица в настоящее время устанавливают, имеют ли отношение неизвестные, отправившие открытку, к российским спецслужбам. Агентство отмечает, что судя по времени отправитель послания знал о хакерской атаке до того, как о ней было публично объявлено в декабре прошлого года. Reuters сообщает, что таким образом адресант мог посмеяться над FireEye и попытаться запутать компанию.

Ранее сообщалось, что Москва отрицает свою причастность к хакерской атаке, которую американские спецслужбы публично приписывают России. (gazeta.ru)