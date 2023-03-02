Президент России Владимир Путин созвал экстренное заседание Совета Безопасности из-за ситуации в Брянской области, куда, по утверждениям местных властей, проникла диверсионная группа ВСУ, взяв в заложники местных жителей.

Как сообщает «Верстка» со ссылкой на источник в силовых структурах, заседание Совбеза пройдет в режиме видеоконференции. По словам источника «Маяка» в Госдуме, Путин должен провести заседание «в ближайшие часы».

Российские СМИ и телеграм-каналы сообщают о боевых столкновениях в двух сёлах граничащей с Украиной Брянской области. Утверждается, что туда проникли диверсионно-разведывательные группы с территории Украины.

ФСБ России официально сообщила, что «в приграничном Климовском районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооружённых украинских националистов». Никаких других подробностей не приводится.

Украинское издание «Бабель» сообщает, что оперативное командование ВСУ не знает об инциденте в Брянской области. В командовании отказались ответить на вопрос, провокация это или нет.

В сообщениях российских СМИ о происходящем много неясностей, порой они противоречат друг другу. Российские агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что диверсанты якобы взяли в заложники нескольких человек в селе Любечане Климовского района Брянской области. Также ряд российских СМИ утверждает, что идёт бой в селе Сушаны.

При этом власти Брянской области отрицают как взятие заложников, так и обстрел школьного автобуса, о котором некоторые СМИ сообщали ранее. Они, однако, подтверждают боестолкновения в селе Сушаны. Губернатор области Александр Богомаз заявил, что в село Любечане проникла украинская ДРГ и обстреляла автомобиль, в результате чего погиб один местный житель, ранен был 10-летний мальчик. Село Сушаны, по его словам, было атаковано с беспилотника.

По данным «Базы», в Сушанах взорвана электроподстанция и газовая станция. Официального подтверждения этого сообщения нет.