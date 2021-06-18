Армению потрясла трагическая новость: азербайджанские военнослужащие нарушили права армянских… животных. В очередной раз блеснул неподражаемой логикой не блещущий умом омбудсмен соседнего государственного недоразумения Арман Татоян.

Так, на своей странице в Facebook он написал, что девять азербайджанских военнослужащих украли корову и теленка у пастуха в Верин Шоржа.

«16 июня около 5:30 утра 9 азербайджанских военнослужащих украли корову и теленка у пастуха Верин Шоржа.

В частности, на основании полученных сигналов Офис Защитника прав человека выяснил, что житель общины Варденис, пастух села Верин Шоржа проснулся от выстрелов азербайджанцев около 05:30. Он обнаружил, что азербайджанские солдаты стреляют в его скот, который в то время находился на открытой территории, в непосредственной близости от его места жительства.

Мужчина обнаружил пропажу коровы и теленка. Вскоре после этого он заметил, что 9 вооруженных азербайджанских военнослужащих гонят животных к своим позициям. Вместе с другими пастухами они попытались вернуть животных, которые в этот момент побежали навстречу пастухам.

Однако азербайджанские солдаты открыли огонь по животным, повредив ногу коровы, не дав добраться до пастухов. Они также стреляли в направлении пастухов.

Затем пастухи наблюдали, как через 4 часа после кражи, около 9:30, азербайджанские солдаты зарезали корову».

Защитник прав человека Республики Армения особо указывает, что эта кража произошла на суверенной территории Республики Армения, и азербайджанские военнослужащие сошли с позиций, которые незаконно расположены на суверенной территории Армении.

Странный все же народ – азербайджанцы. Они ни с того, ни с сего открыли огонь по скоту «несчастного» пастуха, но почему-то, по непонятным причинам пожалели корову и теленка. Чем же они отличались от других скотин? Мы затрудняемся ответить на этот вопрос, но думается, что Татояну все прекрасно известно. В алогизме он профессионал.

Далее. У азербайджанских военнослужащих с обеспечением питания все на высшем уровне, и нет необходимости красть какую-то корову и теленка.

Кроме того, армянский омбудсмен с пафосом бухтит о суверенной территории, где, якобы, произошел расстрел животных и кража двух «избранных» из них. Даже если предположить, что событие имело место, то напомним Татояну, что творили армянские варвары и убийцы на протяжении 28 лет на суверенной азербайджанской территории.

А что касается кражи, всему миру прекрасно известно, что в вопросе воровства армяне – непревзойденные мастера. Они крадут все: музыку, кухню, земли и так далее. А во время 44-дневной войны армяне достигли пика мастерства: украли и унитазы, которые принадлежали азербайджанцам. Кстати, об унитазах. Азербайджанцы могут подать в Европейский суд по правам человека, так как, сами понимаете, без унитаза неудобно… Ну, вы поняли.

Одним словом, Татоян вновь сел в лужу. Даже заделавшись защитником прав животных, он показал себя полным профаном. Думаем, что в недалеком будущем скот откажется от услуг этого неуча…