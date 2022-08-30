Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Фейсбуке.

«Сегодня из портов «Одесса», «Черноморск» и «Пивденный» отправилось сразу 6 судов. Среди них — судно KARTERIA, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для помощи населению Йемена», — говорится в сообщении.

В общей сложности на борту 6 судов (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS и KARTERIA) 183 тыс. тонн украинской агропродукции.

22 июля в Стамбуле по результатам четырехсторонней встречи Украины, Турции, ООН и россии было подписано соглашение о вывозе зерна и другого продовольствия из украинских портов.