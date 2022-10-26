Автоконцерн Mercedes-Benz продал свой завод по производству легковых автомобилей в Подмосковье дилерскому холдингу «Автодом». Официальное заявление об этом ожидается 26 октября утром, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники на авторынке.

Сделка по продаже завода может предусматривать опцион, который позволит Mercedes вернуться к владению заводом в течение определенного времени. По такой же схеме свои активы в России недавно продали Renault и Nissan, отмечают источники. При этом французский и японский автоконцерны передали РФ заводы за символический 1 евро. Общая стоимость активов Mercedes в России на конец 2021 года составляла 2 млрд евро.