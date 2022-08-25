Из украинских портов Одесса и Южный (Пивденный) отплыли еще три судна с сельхозпродукцией. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, в среду, 25 августа, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, один сухогруз вышел из Пивденного, остальные из Одессы.

В ведомстве добавили, что сегодня же инспекторы должны досмотреть ещё одно прибывающее из Украины судно и 5 отплывающих к Одессе.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что с 1 августа из украинских портов отгружено более 721 тыс. тонн зерна.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.