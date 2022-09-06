Двух женщин и мужчину спасли из-под руин жилого дома в Харькове после обстрелов сегодня утром.

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Спасатели разбирают завалы в центре Харькова. Из-под развалин жилого дома уже спасли трех человек — двух женщин и мужчину. Предварительно, не пострадали», — отметил он.

По словам Терехова, спасательные работы продолжаются.

Как сообщал УНИАН, утром 6 сентября российские войска обстреляли центральную часть Харькова.

В результате обстрела сильно поврежден жилой дом и административное здание.