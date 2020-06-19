Из-под палки: население участвует преимущественно в обязательных видах страхования

Развитие страхования имеет большое как экономическое, так и социальное значение, ведь оно призвано минимизировать риски в разных сферах.

Согласно информации Центробанка, в январе-апреле этого года общие сборы по всем видам страхования увеличились в годовом сравнении на 17,4% и составили 311 337 тыс. манатов, а выплаты увеличились на 58,4% и составили 105 564,7 тыс. манатов. Об этом сообщает АПА.

Но согласно прогнозам Международного рейтингового агентства SP Global Ratings, дела на страховом рынке страны обстоят не очень хорошо. Принимая во внимание текущие макроэкономические условия и снижение деловой активности и темпов роста ВВП, международные эксперты полагают, что расходы на страхование в Азербайджане останутся на уровне 20-25 долларов на душу населения. Уровень проникновения страховых услуг также останется низким и будет приближаться к среднему показателю за пять лет, который составлял 0,5 %.

Эксперт в области страхования Хаял Мамедханлы сказал в беседе с #, что если имеет место даже небольшое увеличение объемов страхования, это уже говорит о том, что рынок развивается. Но при этом для экономики несущественное его развитие не будет иметь какого-то значения.

Он отметил, что в этом году объем страхового рынка составил 700 миллионов манатов, в прошлом году он составил 722 миллиона манатов. По прогнозам, к концу этого года будут примерно такие же показатели как в прошлом году, что означает отсутствие развития. Рынок страхования сейчас, по сути, стоит.

«5 лет назад мы прогнозировали, что объем этого рынка достигнет миллиарда манатов, но пока этого не произошло. Сейчас расходы на страхование на душу населения составляют 70 манатов. Разница в цифрах по сравнению с исследованиями международных институтов связана с тем, что те, видимо, не учитывали страхование корпоративных клиентов. 70 манатов — маленькая сумма, если сравнивать с показателями развитых стран. Так, в США – это 4000 долларов, в Великобритании 3000 фунтов стерлингов», – говорит он.

У нас, по словам эксперта, рынок страхования развит слабо. Население участвует преимущественно в обязательном страховании. «А важно, чтобы оно принимало участие в добровольных видах страхования. Сейчас роль страхового рынка в стране невелика», — добавил он.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в свою очередь заявил, что на отечественном рынке страхования застой. Периодически наблюдается увеличение активности, но оно носит кратковременный характер, после чего наступает спад.

Эксперт сомневается, что сейчас на страховом рынке может наблюдаться рост.

«Это мне напоминает сообщения о том, что продажи бензина выросли. Интересно, за счет чего, если машины ездят реже, чем раньше, а самолеты реже летают. Может они выросли по сравнению с определенным промежутком времени в прошлом. Так же и в страховании, сейчас предпосылок для развития нет. Есть рост в сфере страхования недвижимости, но он незначительный. До сих пор не развито аграрное страхование, внедрение ОМС по всей стране было отложено из-за пандемии коронавируса. Сейчас медицинская страховка есть в основном только у работников иностранных компаний», – сказал он.

По его словам, отечественная страховая система считается системой повышенного риска, она работает на грани. Нужно развивать систему двойного страхования, а также страховать и самих страховщиков.

Он также отметил нежелание граждан становиться участниками процесса добровольного страхования.

«Дело не в отсутствии денег, а в отсутствии пропаганды преимуществ добровольного страхования. В том, что рынок страхования развит плохо, есть и вина государства. Оно часто компенсирует материальные потери тем, кто потерял кров или бизнес в результате пожара или разгула стихии. Но и тут у государства нет четкой позиции», – считает Агаев.

Экономист Фуад Ализаде говорит, что прогресс на страховом рынке есть. Внедрение агрострахования и ОМС приведет к росту показателей.

«Но все это обязательное страхование, и международные эксперты отмечают, что население воспринимает его как налог, а не как что-то дающее им преимущества, не как инструмент устойчивого будущего, и это проблема. Нужна, – уверен экономист, – просветительская работа в этом направлении, тем более, что Азербайджан находится в сейсмической зоне и риски наступления природных катастроф довольно высоки.