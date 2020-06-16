Из крайности в крайность – двое суток жесткой изоляции, а там хоть трава не расти

Очередной двухдневный карантин вновь спровоцировал сильнейшее столпотворение людей до и после ограничительных мер Оперштаба. Похоже, искусственно создаваемая давка становится прозой карантинных будней. «Сами виноваты» — парируют чиновники на обвинения граждан и СМИ в попустительстве.

Утром во вторник, 16 июня, на въездах в столичный регион образовались многокилометровые пробки из-за массового возвращения граждан, бежавших в регионы в канун строжайшего карантина, стартовавшего с 00:00 14 июня до 06:00 16 июня в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также в Апшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах.

Движение было затруднено на въездах в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, на автомагистралях Баку-Алят, Баку-Губа и Баку-Шамахы образовались километровые дорожные заторы, что парализовало движение на постах.

На карантинном посту в поселке Алят по магистральной дороге Астара-Баку образовалась дорожная пробка протяженностью 5-6 км. Машины вернулись бы свободно, если бы не сотрудники полиции, проверявшие граждан на наличие разрешения. Пассажирам пришлось покинуть автомобили и пуститься в пешее путешествие, чтобы перейти пост. Аналогичная ситуация наблюдалась на магистральной дороге Баку-Шамахы.

К вопросу, каким образом такое количество людей путешествовало в регионы в канун карантина, чиновники говорят – виноваты сами. Ведь гражданам было рекомендовано не покидать место жительства, а они все равно различными путями выехали в районы, рассказал журналистам начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев.

Предварительное расследование выявило злоупотребления сотрудников, работавших во время изоляции предприятий, кстати, получивших разрешение передвигаться на личном транспорте. Мол, до начала карантина эти люди принялись массово выезжать из столицы. Но кто же трудился на их рабочих местах?

Уместно отметить, что ситуация накануне сложилась стандартная. В обществе привыкли к преамбуле и последствиям карантинных мер Оперштаба – ведь как правило изоляция сопровождается столпотворением не только на дорогах, но и в торговой сети, на рынках и транспорте. Озадачивает вопрос: зачем вводить столь жесткие меры, если до и после карантина создается неимоверная давка в общественных местах, а риски заражения начинают зашкаливать? Правительство теперь уже систематически вводит строжайший запрет на выход из дома на два дня под занавес недели, чтобы два других дня – один до и другой после карантина население толпилось в дорожных заторах и торговых сетях.

Абсурдная ситуация получается, не правда ли? Два дня строжайшего карантина, приводящего к двухдневному не менее жесткому столпотворению людей в общественных местах. Сначала можно все, а потом ничегошеньки – даже мусор выбросить! И вот пожалуйста, карантин закончен и гроздья пассажиров висят друг на друге в общественном транспорте, простаивают километровые дорожные заторы… Меры правительства уходят из крайности в крайность, а коэффициент полезного действия при таком сценарии может быть весьма сомнителен.

Хотя, в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) предлагают дождаться эффекта. Мол, меры предыдущего жёсткого карантина покажут результат через десять дней. «Пока еще рано говорить о результатах введенного в конце прошлой недели жесткого карантинного режима. Мы можем сказать что-либо по этому поводу как минимум через 10 дней», — сообщила на брифинге Оперштаба заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Ожидать мгновенного эффекта карантина не стоит – это, конечно, факт. Вот только говоря о готовых проклюнуться результатах – что именно имелось ввиду? Будет ли это эффект от двух дней полного заточения граждан в домах, или же имеются ввиду результаты других двух дней беспрецедентной давки в транспорте, очередях и на трассах столицы? «Ежедневно общественность информируется о статистике зараженных, и, если в цифрах будет спад, каждый увидит результат. Надеемся, что снижение все же будет наблюдаться», — добавила Гараева. И снова подкрались неудобные вопросы… Как же быть с текущей высокой статистикой заражений в контексте причинно-следственных обстоятельств? Кто берет на себя ответственность за сей результат?