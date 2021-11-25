26 ноября в Сочи состоится трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении. Ранее, 9 ноября, Никол Пашинян отказался от встречи в данном формате.

И после срыва этой встречи инициативу перехватил ЕС, анонсировав двухсторонние переговоры между лидерами в Брюсселе на саммите «Восточного партнерства». Однако Кремлю все же удалось организовать трехсторонний саммит с участием российской стороны, который состоится завтра в Сочи.

Комментируя # предстоящую встречу в Сочи, политолог Фархад Мамедов констатировал, что основные вопросы азербайджано-армянских проблем обсуждаются именно в трехстороннем формате, обратив внимание на тот факт, что Пашинян сам на последней пресс-конференции признал это и, наверняка, это было сделано после того, как Россия вмешалась в процесс.

«Основная повестка – это делимитация и демаркация границ, а также разблокировка региона. Во всех этих процессах так или иначе участвует и Турция. Но на сегодня зримо мы имеем трехсторонний формат, а не четырехсторонний с участием также и Турции», — поясняет эксперт.

Аналитик добавил, что ЕС легитимно не представлен как посредник и у него нет каких-либо рычагов в регионе.

«У Брюсселя есть богатый опыт работы на уровне экспертов, гражданского общества и финансовый ресурс, который может быть предложен сторонам, если они придут к согласию по определенным вопросам. Но ЕС не способен ничего предложить ни по делимитации и демаркации, ни по разблокировке региона в контексте принятия политического решения», — считает Мамедов.

Политолог также добавил, что судя по тем усилиям, которые прилагает руководство России — телефонный разговор Путина с Пашиняном, визит Алексея Оверчука в Баку и Ереван, плюс сам формат встречи в Сочи, т.е. отдельная встреча Путина с Пашиняном и Путина с Алиевым, а уже потом трехсторонняя встреча, — идет процесс согласования сложных вопросов, вызывающих противоречие.

«Наверняка на встрече в Сочи будут подтверждены предыдущие заявления, возможно следует ожидать принятия дорожной карты или рамочного документа относительно начала деятельности трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации. Напомню, что в заявлении от 11 января 2020 года прописано, что межправкомиссия должна представить конкретные проекты на следующий саммит лидеров. А следующий саммит лидеров состоится уже 26 ноября, то есть, межправкомиссия эти проекты визуально должна была уже показать, а политическое решение по форме реализации будут принимать лидеры — в форме очередного заявления, принятия дорожной карты или, допустим, создания комиссии для начала процесса по делимитации и демаркации. Это уже будет обсуждаться конкретно между лидерами», — полагает он.

В свою очередь руководитель информационно-аналитического портала PolitRus Виталий Арьков напомнил, что на XVIII заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» лидер российского государства говорил о необходимости разблокирования транспортных коридоров на Южном Кавказе.

«Это не только будет способствовать разрядке, но и позволит приступить к реализации нескольких крупных экономических проектов, выгоду от которых получат все участники — в т.ч. Армения. Однако независимая политика России и Турции, ставших ключевыми операторами политических и экономических процессов в регионе, как серпом по одному месту и Вашингтону, и Тегерану. Зависимый ПАШИНЯН оказался тут как нельзя кстати», — сказал эксперт, комментируя встречу президентов в Сочи.

По мнению эксперта, анонсированные новые трехсторонние переговоры должны включать подписание новых документов, уточняющих и дополняющих историческое заявление от 9/10 ноября 2020 года.

«Вспомним последнее обострение на границе 16 ноября. Москва и в этот раз пришла на помощь Еревану, убедив Баку в необходимости обеспечения безопасности функционирования Зангезурского (Сюникского) коридора, включающего железнодорожную и автодорожную составляющие, именно российскими силами. Чтобы снять все опасения Армении по поводу присутствия на ее территории азербайджанских и турецких военных», — добавил он.

Другим архиважным моментом на встрече в Сочи должно стать утверждение принципа определения границы между Арменией и Азербайджаном, позволяющего провести ее делимитацию, столь необходимую для мирного процесса.

«На этот раз сорвать подписание документов и в целом переговоры Москва-Баку-Ереван на высшем уровне не получится. Один раз они попытались сорвать, пойдя на провокации в приграничной зоне. Полагаю, Ереван извлек нужные уроки из жесткой реакции Азербайджана, которая была предсказуема», — резюмировал он.