25 ноября в рамках «Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения» из Федеративной Республики Германия в страну были возвращены 43 гражданина Азербайджана.

Как сообщили в Государственной миграционной службе, процесс возвращения граждан осуществлялся в рамках правил, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров в связи с пандемией.

Отметим, что рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, осуществляет соответствующие меры по оперативному решению трудностей и проблем, с которыми столкнулись возвращенные граждане Азербайджана, организации эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции их в общество.

Отметим, рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, осуществляет соответствующие меры по оперативному решению трудностей и проблем, с которыми столкнулись возвращенные граждане Азербайджана, организации эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции их в общество.