Иванка Трамп задумалась о том, чтобы начать политическую карьеру

Сообщается, что Иванка серьезно задумывается над развитием политической карьеры за счет выдвижения на какую-либо политическую должность или укрепления влияния в республиканских кругах. Отмечается, что первая дочь страны уклоняется от прямого ответа на вопрос, планирует ли она баллотироваться на пост президента.

Согласно изданию, за четыре года работы в качестве советника президента США «знаменитая жительница Нью-Йорка с либеральными взглядами, от которой многие ожидали оказания сдерживающего эффекта» на действующего президента, стала ярым защитником программы «Сделаем Америку снова великой» и «гордым республиканцем, сторонником Трампа», как она заявила в интервью телеканалу Fox News в начале этого года.(РИА Новости)