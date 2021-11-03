Итальянская пресса назвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «победителем» саммита лидеров «Большой двадцатки» (G20), завершившегося в Риме, передает «Анадолу«.

Одна из самых многотиражных и популярных газет Италии Corriere della Sera отмечает, что президент Турции вошел в число самых «востребованных» участников саммита.

Издание подчеркивает, что во время форума многие лидеры стремились провести переговоры с главой турецкого государства.

«Если и есть «победитель» нынешнего G20, то, скорее всего, это Реджеп Тайип Эрдоган», — пишет газета La Verita.

«Завышенная ли это оценка? Скорее всего, нет. На саммите в Риме президент Турции воспользовался тремя факторами: политической слабостью президента США Джо Байдена как на международном уровне, так и у себя в стране. У Эрдогана было пространство для маневра благодаря тому, что ось Китай-Россия не была представлена на этом саммите, и в-третьих, он обозначил свою центральную роль в некоторых критических моментах», — делает вывод издание.

Как отмечает газета «Il Messaggero», отношения между Турцией и Италией, которые пережили период обострения из-за известных заявлений итальянского премьер-министра Марио Драги, удалось «смягчить» благодаря двусторонней встрече Драги и Эрдогана в рамках саммита.

Издание уверено, что кризис в отношениях между Анкарой и Римом успешно преодолен и остался в прошлом.

«Саммит G20 оказался успешным для Эрдогана. Он настоящий победитель», — говорится в статье на новостном сайте «Affariitaliani».

​​​​​​​Саммит G20 — шестнадцатая встреча Группы двадцати (G20), проходила 30-31 октября 2021 года в Риме, столице Италии.